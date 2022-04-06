Он стремится, чтобы те одержали "хоть какую-то победу" в Украине до 7 мая, потому что 9 должен устроить в Москве традиционный парад. Такое решение Путин принял, вероятнее всего, из-за того, что с начала вторжения его войска не смогли удержать контроль над районами, где вели бои, и понесли многочисленные потери.

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Путин дал новое задание своим генералам

Так, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что времена меняются, а диктаторы – нет.

В годы Второй мировой Сталин ставил задачу освобождать города до какой-то даты: Киев – освободить от нацистов к годовщине "Октябрьской революции", Берлин раньше западных союзников и тому подобное. Результаты спешки известны – сотни тысяч бессмысленно погибших красноармейцев, которых использовали как "пушечное мясо" ради выполнения прихотей диктатора,

– подчеркнули в ведомстве.

Где-то такую задачу перед своими генералами поставил сейчас Путин – одержать хоть какую-то победу в Украине до 7 мая. Дело в том, что 9 мая парад, который он собирается провести в любом случае.

Только встает вопрос "какие воинские части пройдут по Красной площади и какая техника проедет?". Поскольку украинские защитники успешно разгромили немало элитных подразделений армии и военной техники, которые ранее принимали участие в парадах РФ.

Поэтому парад в Москве 9 мая 2022 года, вероятно, будет выглядеть так:

Как будет выглядеть парад в Москве 9 мая 2022 года / Фото из Фейсбука Страткома ВСУ

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