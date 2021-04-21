Путин добился своих целей, но ему придется сбавить обороты, – Гармаш
Действия главы Кремля Владимира Путина определяются не стратегически, а тактическими и геополитическими событиями. Впрочем, сейчас ему придется "сбавить обороты".
Источник:24 канал
Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он отметил, что сейчас не следует ожидать наступления со стороны России, потому что Путин уже добился своего.
Обратите внимание Донбасса могут коснуться красные линии, о которых говорил Путин, – Гармаш
Он пояснил, что не видит условий для широкомасштабного наступления России на Украину, потому что экономически и политически это обойдется дорого.
На мой взгляд, Россия по максимуму выжала все из этой ситуации. Путин достиг своих целей,
– сказал Гармаш.
Как отметил представитель ТКГ – основной целью Путина был звонок Джо Байдену. То есть, публичный диалог российского президента с американским, который назвал его "убийцей".
Планы Путина по Донбассу
Еще одна цель, как добавил Гармаш, непосредственно касается Донбасса. В частности, это субъективизация временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
"Я думал, что увидев, что Зеленский не поддается на давление и шантаж, ему придется сбавить обороты", – отметил Гармаш.
Гармаш о планах Путина: смотрите видео
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