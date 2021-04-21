Донбасса могут коснуться красные линии, о которых говорил Путин, – Гармаш
Владимир Путин пригрозил ответом тем, кто "пересечет красные линии". Они могут быть очерчены в вопросах оккупированных территорий Донбасса.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Он объяснил, чего могут касаться эти красные линии.
Подробно Кто пересечет красную линию, получит ответ России, – Путин
Что имел в виду Путин
По его словам, после Нагорного Карабаха, для России главная красная линия на Донбассе – это возможность Украины военным путем освободить свою территорию.
"Поэтому, я думаю, они просчитывали такой вариант, учитывая также наше улучшение отношений с Турцией, поставки беспилотников. Я думаю, именно это он (Путин – 24 канал) имел в виду", – пояснил Гармаш.
Как добавил Гармаш, вторая красная линия может быть уже не на Донбассе, но напрямую с ним связана. Он подчеркнул, что об этом уже говорили в МИД России – если Украина будет продолжать стремление в НАТО, то на Донбассе начнется обострение военных действий.
Поэтому Донбасса могут коснуться эти линии,
– подчеркнул Гармаш.
Обострение на Донбассе
Он также отметил, что реальная эскалация на Донбассе началась после того, как Байден назвал Путина убийцей.
"То есть Донбасс для Путина – одна из площадок для выяснения геополитических отношений. Красную линию он может найти в любой момент, это даже может не всегда будет связано с Украиной", – подытожил Гармаш.
Гармаш прокомментировал красные линии, о которых говорил Путин: смотрите видео
Обострение на востоке Украины: коротко
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