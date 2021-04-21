Такое мнение высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Он объяснил, чего могут касаться эти красные линии.

Подробно Кто пересечет красную линию, получит ответ России, – Путин

По его словам, после Нагорного Карабаха, для России главная красная линия на Донбассе – это возможность Украины военным путем освободить свою территорию.

"Поэтому, я думаю, они просчитывали такой вариант, учитывая также наше улучшение отношений с Турцией, поставки беспилотников. Я думаю, именно это он (Путин – 24 канал) имел в виду", – пояснил Гармаш.

Справка. Украина договорилась о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar Makina по закупке и поставке беспилотных летательных комплексов "Байрактар-ТВ2". БПЛА с улучшенными характеристиками направят на вооружение национального флота ВМС Украины.

Как добавил Гармаш, вторая красная линия может быть уже не на Донбассе, но напрямую с ним связана. Он подчеркнул, что об этом уже говорили в МИД России – если Украина будет продолжать стремление в НАТО, то на Донбассе начнется обострение военных действий.

Поэтому Донбасса могут коснуться эти линии,

– подчеркнул Гармаш.

Обострение на Донбассе

Он также отметил, что реальная эскалация на Донбассе началась после того, как Байден назвал Путина убийцей.

"То есть Донбасс для Путина – одна из площадок для выяснения геополитических отношений. Красную линию он может найти в любой момент, это даже может не всегда будет связано с Украиной", – подытожил Гармаш.

Гармаш прокомментировал красные линии, о которых говорил Путин: смотрите видео

Внимание! Президент Владимир Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.