Таку думку висловив представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Сергій Гармаш. Він пояснив, чого можуть стосуватися ці червоні лінії.

Детально Хто перетне червону лінію, отримає відповідь Росії, – Путін

За його словами, після Нагірного Карабаху, для Росії головна червона лінія на Донбасі – це можливість України військовим шляхом звільнити свою територію.

"Тому, я думаю, вони прораховували такий варіант, враховуючи також наше покращення відносин із Туреччиною, постачання безпілотників. Я думаю, саме це він (Путін – 24 канал) мав на увазі", – пояснив Гармаш.

Довідка. Україна домовилася про співпрацю з турецькою компанією Baykar Makina щодо закупівлі та постачання безпілотних літальних комплексів "Байрактар-ТВ2". БПЛА з покращеними характеристиками спрямують на озброєння національного флоту ВМС України.

Як додав Гармаш, друга червона лінія може бути вже не на Донбасі, але напряму з ним пов'язана. Він наголосив, що про це вже казали в МЗС Росії – якщо Україна продовжуватиме прагнення в НАТО, то на Донбасі почнеться загострення воєнних дій.

Тому Донбасу можуть торкнутися ці лінії,

– підкреслив Гармаш.

Загострення на Донбасі

Він також зазначив, що реальна ескалація на Донбасі почалася після того, як Байден назвав Путіна вбивцею.

"Тобто – Донбас для Путіна – один із майданчиків для з'ясування геополітичних стосунків. Червону лінію він може знайти в будь-який момент, це навіть може не завжди буде пов'язано з Україною", – підсумував Гармаш.

Гармаш прокоментував червоні лінії, про які говорив Путін: дивіться відео

Увага! Президент Володимир Зеленський 20 квітня запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.