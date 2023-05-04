Об этом в эфире 24 Канала сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что российский диктатор должен рассказать обо всех своих "добрых намерениях" только в Гааге.

Смотрите также Подготовка к 9 мая: где находился Путин на момент "атаки Кремля"

Российское "добро" – сплошное уничтожение

Путин – не тот человек, которого вообще нужно слушать, отметил Михаил Подоляк. А все его заявления о "добрых намерениях" – синонимичны убийствам. И вот тому прямые факты.

Мы (россияне – 24 Канал) с добрыми намерениями пришли отрезать головы, массово насиловать ваших детей и женщин, мы с добрыми намерениями подрываем ваши дома, сажаем вас в подвалы и там жестоко подвергаем пыткам. Мы делаем это тысячами против вас. Мы бомбим ваши дома, мы убиваем ваших детей в школах, на занятиях и это "добрые намерения",

– перечислил российские преступления Подоляк.

Он отметил, что Путин должен говорить обо всем этом в Гааге или специальном трибунале под давлением прокуроров, которые смогут вывести его на чистую воду.

"Посмотрите, что они освободили, как они освободили. У нас есть Восток Украины сегодня? У нас нет Востока Украины. Он все разрушил. И когда россияне продолжают говорить: "Это же не мы начали, это же вы начали в Одессе, это вы начали бомбить Донбасс и тд". У меня один простой вопрос: "А кто там появился в Одессе, а кто появился на Донбассе, не вы?" Это ведь и был первый этап войны", – напомнил чиновник.

Михаил Подоляк об очередных заявлениях России: смотреть эксклюзивное интервью

Подоляк добавил, что именно так Россия хотела увеличить масштабы своего наступления, захватив маленький плацдарм, убив и депортировав людей и "насытив эти регионы своим стандартным российским криминалом".

"То есть это системная война против Украины, продуманная, с геноцидными и террористическими компонентами и это все является системой, которую нужно будет доказать в рамках судебных процессов", – резюмировал он.

Заявления Путина: последнее