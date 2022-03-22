Об этом на своей странице в соцсетях сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Разговаривал с лидерами Quint о нашей постоянной военной, дипломатической и экономической поддержке Украины. Вместе мы должны поддерживать давление на варварское вторжение России и гарантировать, что Путин должен проиграть,

– подчеркнул политик.

Quint – неформальная группа, которую представляют США и большая четверка Западной Европы – Франция, Италия, Германия и Великобритания. Действует как один из руководящих органов различных организаций, включая НАТО, G20 и G7.

В разговоре накануне саммитов НАТО, ЕС и G7 приняли участие: