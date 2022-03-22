Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Розмовляв з лідерами Quint про нашу постійну військову, дипломатичну й економічну підтримку України. Разом ми повинні підтримувати тиск на варварське вторгнення Росії та гарантувати, що Путін повинен програти,

– наголосив політик.

Quint – неформальна група, яку представляють США та велика четвірка Західної Європи – Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія. Діє як один з керівних органів різних організацій, зокрема НАТО, G20 та G7.

У розмові напередодні самітів Північноатлантичного альянсу, Європейського Союзу та "Великої сімки", які пройдуть 24 березня, взяли участь: