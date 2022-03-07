Джонсон подчеркнул, что Путин допустил серьезную ошибку, когда пошел на полномасштабное вторжение в Украину. Свободный мир объединился против этого варварства.

Обратите внимание Великобритания предоставит Украине дополнительную помощь на 100 миллионов долларов

В то же время подчеркнул политик, мужество и непокорность украинцев перед лицом этой несправедливой и немотивированной агрессии увлекают сердца людей по всему миру.

Британский премьер отметил, что почти каждый день разговаривает с президентом Зеленским. Он в восторге от храбрости, стойкости и целеустремленности нашего президента.

"Так же я поражен героизмом и решимостью украинцев. И я знаю, что сколько бы это ни продолжалось, как бы ни было тяжело, но Путин падет", – убежден Джонсон.

Джонсон высказался о Путине и российской агрессии: смотрите видео