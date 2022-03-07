Джонсон наголосив, що Путін припустився серйозної помилки, коли пішов на повномасштабне вторгнення в Україну. Адже вільний світ об'єднався проти цього варварства.
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Як би важко не було – Путін впаде
Водночас, наголосив політик, мужність та нескореність українців перед лицем цієї несправедливої та невмотивованої агресії захоплюють серця людей по всьому світу.
Британський прем'єр зазначив, що майже щодня розмовляє з президентом Зеленським. Він у захваті від хоробрості, стійкості та цілеспрямованості нашого президента.
"Так само я вражений героїзмом та рішучістю українців. І я знаю, що скільки б це все не тривало, як би не було важко, але Путін впаде", – переконаний Джонсон.
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