Кошти призначені для пом'якшення фінансового тиску, викликаного неспровокованим та незаконним вторгненням Росії. Про це повідомили на Даунінг-стріт.
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Гроші можна буде використати для підтримки:
- заробітної плати у бюджетному секторі;
- систем соціального захисту та пенсій для українського народу.
До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 7 березня проведе зустріч з лідерами Канади Джастіном Трюдо та Нідерландів Марком Рютте. Вони обговорять ситуацію в Україні.
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