Денежные средства предназначены для смягчения финансового давления, вызванного неспровоцированным и незаконным вторжением России. Об этом сообщили на Даунинг-стрит.

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Деньги можно будет использовать для поддержки:

заработной платы в бюджетном секторе;

систем социальной защиты и пенсий для украинского народа.

К слову, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 марта проведет встречу с лидерами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте. Они обсудят ситуацию в Украине.

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