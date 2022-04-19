Путин "довоевывает" Вторую мировую войну, – Мусиенко назвал идеологию битвы за Донбасс
Российские убийцы активно наступают на востоке Украины, таким образом по сути начав ту же битву за Донбасс. Можно предположить, что глава Кремля избрал идеологию Второй мировой войны.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал руководитель Центра военных правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, таким образом Путин якобы "довоевывает" Вторую мировую войну.
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В России не могут не обойти тему Второй мировой, – Мусиенко
Глава Центра военных правовых исследований заявил, что все-таки битва за Донбасс началась, потому что подготовка оккупантов была примерно на прошлой неделе. По всей видимости был расчет сделать картинку, но бои начались, как начались.
Уже говорили, в частности, что Путин "довоевывает" Вторую мировую войну,
– подчеркнул Мусиенко.
Он добавил, что такой вывод можно сделать даже по тому, что начальник Генштаба военных России выходец танковых войск, как и его заместитель – начальник главного оперативного управления, отвечающий за планирование и реализацию войны.
Естественно, они не могут обойти не чужую для себя тему. Это не удается реализовать в полной мере из-за того, что действуют очень эффективно наши ВСУ и силы терробороны. Они пробуют перерезать им логистику, разрушать маршруты их передвижения.
Также Мусиенко согласился с оценкой, которую давал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба о том, что бой за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. "По интенсивности огня иногда есть бои, которые по меньшей мере напоминают", – отметил он.