Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк. Он объясняет, что Путин думает, что он намного выше всех руководителей Советского Союза, кроме Сталина.

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Эксперт отметил, что в России почему-то культивируется фигура Сталина за последние 10 лет.

Путин думает, что он Сталин, а на самом деле он – Николай II. Его просто отведут во дворец и расстреляют свои же. А Медведев этим всем парадом будет командовать, когда "гномики" будут стрелять в других "гномиков", будет литься кровь и будет "прекрасно" все в России,

– заявил Давидюк.

По его мнению, Путин считает, что он описывает историю, но историю определяют последующие поколения.

"Вот он сейчас может легко сказать, что Сталин такой, Ленин такой, Петр такой, а себя "поднимает", но история не пишется из уст того, кто о ней говорит, история (о личности – 24 канал) пишется уже после смерти", – отметил политолог.

Давидюк говорит, что можно только сейчас представить эту российскую парадигму Сталин – Ленин – Петр I – Николай II – Горбачев – Путин.

По его словам, Путин будет ниже этих всех лузеров, его уже при жизни международная печать признает лузером.

Если раньше говорили, что это диктатор, его все боялись, то сейчас просто говорят, что это лузер. Вот кто Путин, и это уже при жизни говорят, а представьте, какое место ему "заготовила" история, – сказал Давидюк.

Политолог отметил, что то, что Путин себе нафантазировал или что его "прихвостные" говорят, в частности, Венедиктов, который рассказывал о месте Путина в истории. "Венедикт должен помнить, что он тоже за это несет ответственность", – добавил он.

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Любопытно! Летом этого года Путин еще раз публично озвучил свои болезненные взгляды на мир. Оказалось, что он считает себя последователем Петра I, и равно как он "возвращает и закрепляет" территории своей недоимперии.



По мнению российского террориста, царь Петр I 21 год вел Северную войну не для того, чтобы нагло захватить в руки часть Швеции, а чтобы отвоевать "свои" территории. "Ничего он не отторгал, он возвращал", – заявил Путин.

К слову, раньше историк Владимир Вятрович говорил, что Путин придерживается принципов Сталина. Ведь последний так и не ответил за преступления ни до, ни во время, ни после Второй мировой войны.

"Он занял место среди победителей нацизма, и никто не судил его за миллионы убитых голодами, репрессии, за депортации целых народов. Очевидно, на то же рассчитывает ныне Путин, армия которого совершает масштабные военные преступления на украинских территориях", – считает историк. Однако украинцы обязательно победят, чтобы привлечь Путина и Россию к ответственности за все их совершенные преступления