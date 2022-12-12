Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він пояснює, що Путін думає, нібито він набагато вищий за всіх керівників Радянського Союзу, окрім Сталіна.

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Експерт зауважив, що в Росії чомусь культивується постать Сталіна протягом останніх 10 років.

Путін думає, що він Сталін, а насправді він – Ніколай ІІ. Його просто заведуть у палац і розстріляють свої ж. А Мєдвєдєв цим всім парадом буде командувати, коли "гномики" будуть стріляти в інших "гномиків", буде литися кров і буде "прекрасно" все у Росії,

– заявив Давидюк.

На його думку, Путін вважає, що він визначає історію, але історію визначають наступні покоління.

"От він зараз може легко сказати, що Сталін такий, Ленін такий, Петр такий, а себе "припідносить", але історія не пишеться з вуст того, хто про неї говорить, історія (про особу – 24 канал) пишеться вже після смерті", – зазначив політолог.

Давидюк каже, що можна тільки зараз уявити цю російську парадигму Сталін – Ленін – Петр І – Ніколай ІІ – Горбачов – Путін.

За його словами, Путін буде нижче цих всіх лузерів, його вже при житті міжнародна преса визнає лузером.

Якщо раніше казали, що це диктатор, його всі боялися, то зараз просто кажуть, що це – лузер. Ось хто Путін, і це вже при житті кажуть, а уявіть, яке місце йому "заготувала" історія, – висловився Давидюк.

Політолог зазначив, що те, що Путін собі нафантазував чи що його "прихвостні" говорять, зокрема Венедіктов, який розповідав про місце Путіна в історії. "Венедіктов має пам'ятати, що він теж за це несе відповідальність", – додав він.

Дивіться повне інтерв'ю з Миколою Давидюком: відео 24 каналу



Цікаво! Влітку цього року Путін вкотре публічно озвучив свої хворобливі погляди на світ. Виявилося, що він вважає себе послідовником Петра I, і так само як він "повертає та закріплює" території своєї недоімперії.



На думку російського терориста, цар Петро I 21 рік вів Північну війну не для того, щоб нахабно загарбати до рук частину Швеції, а щоб відвоювати "свої" території. "Нічого він не відторгав, він повертав", – заявив Путін.

До слова, раніше історик Володимир В’ятрович казав, що Путін дотримується принципів Сталіна. Адже останній так і не відповів за злочини ні до, ні під час, ні після Другої світової війни.

"Він зайняв місце серед переможців нацизму, і ніхто не судив його за мільйони вбитих голодами, репресії, за депортації цілих народів. Очевидно, на те саме розраховує нині Путін, армія якого чинить масштабні воєнні злочини на українських теренах", – вважає історик. Проте українці обов'язково переможуть, щоб притягнути Путіна та Росію до відповідальності за всі їх вчиненні злочини.