Закаленные болью

У меня на плече – автомат Калашникова, в руках – пистолет Макарова. В кармане – патроны. Где-то вдали взрывается. Я вижу себя как бы со стороны.

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Тогда все казалось чем-то нереальным. Просто ужасный сон. А теперь фраза "Тревога – все в укрытие!" – обыденная вещь. Ибо человек привыкает ко всему. К взрывам, сиренам и бомбоубежищам. Ну, как привыкает. Психика просто тупеет, мне кажется, и нет сил уже на эмоции и реакции. Живешь на автомате.

Я всегда боялась крови и не могла смотреть на раны. А теперь мне нравится смотреть на разорванные тела москалей. На размозженные их танки. Испытываю эстетическое удовольствие. Знаю, что я не одна такая. Потому что это хоть немного балансирует психику от изуродованных домов в Харькове. Или сообщений, что где-то в Буче застряла семья с детьми. Они нуждаются в воде, продуктах и ​​лекарствах. А доставить их невозможно, потому что там орки обстреливают.

Перерождение государства

Все эти дни не отрываю глаз от телефона. Днем – это постоянные запросы от больниц и людей, просьбы о помощи. Или наоборот – от тех, кто ее может предоставить. Чувствую себя нужной. Меня это очень спасает.

Но больше всего меня спасает мнение о том, что Украина наконец-то состоялась по-настоящему. Ни Оранжевая революция, ни Евромайдан, к сожалению, не дали такого эффекта. Ибо не до всех тогда, к сожалению, дошло. И мы бы еще много лет ползли к этому пониманию. Мы бы еще годами убеждали людей в Харькове или Одессе, что серого нет. Есть белое и чёрное. Есть зло и добро. Без надежды надеялись бы вступить когда-нибудь в Евросоюз.

Но война вложила весь этот многолетний путь развития в несколько дней. Через несколько дней мы стали на сто лет старше. И на сто лет круче.

Сейчас Путин считает, что он уничтожает Харьков. Что он уничтожает Украину. А на самом деле он крушит все наше д*рьмовое советское прошлое. Иллюзии многих украинцев о братских народах. Высушивает до последней капли сомнение в том, что Украина и Россия – это совсем разные вещи.

Миллионы украинцев менее чем за неделю обрели свою идентичность – через страдания, боль и кровь. Мы все вместе совершили гигантский скачок в совсем другую Украину. И наверное – в совсем другой мир. И миллионы людей по всему миру теперь говорят: "Слава Украине! Героям Слава". А сине-желтый наш флаг стал символом несокрушимости, свободы и добра.

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Я не знаю, почему моя страна оказалась в эпицентре этой борьбы добра и зла. Разделила мир на чисто белое и чисто черное. Но за это я чувствую неописуемую боль и невероятную гордость.

А еще – уверенность в том, что скоро я буду гулять на отстроенной площади в Харькове. Она будет очень европейской. Пить белое сухое на берегу моря в Херсоне. Там все будет по-другому. И бегать свой привычный кросс на Русановке в Киеве. Там, я надеюсь, не будет никаких изменений. Верю в это, мои хорошие. Верьте и вы.

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