Люди пытаются звонить в полицию и СБУ, но не всегда с ними есть связь.
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Как действовать с оккупантами
Проконсультировался с компетентными лицами. Они попросили передать жителям, чтобы они требовали от россиян выбрасывать оружие в реки или колодцы.
Важно На Московщине совершенно не понимают реальную Украину
Почему нужно затапливать технику
Зачем именно затапливать. Сейчас они истощены и обессилены, но отдохнув несколько дней, могут вернуться к своим.
Затопление персонально закрепленного оружия, как мне сказали, дает гарантию, что они потеряют путь назад. Просят распространить.
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