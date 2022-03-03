Люди пытаются звонить в полицию и СБУ, но не всегда с ними есть связь.

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Как действовать с оккупантами

Проконсультировался с компетентными лицами. Они попросили передать жителям, чтобы они требовали от россиян выбрасывать оружие в реки или колодцы.

Если приедут на технике – ее тоже нужно затопить в ближайшем водоеме. После этого пусть садятся и ждут, когда за ними приедут.

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Почему нужно затапливать технику

Зачем именно затапливать. Сейчас они истощены и обессилены, но отдохнув несколько дней, могут вернуться к своим.

Затопление персонально закрепленного оружия, как мне сказали, дает гарантию, что они потеряют путь назад. Просят распространить.

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