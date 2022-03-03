Люди намагаються дзвонити в поліцію та СБУ, але не завжди з ними є зв'язок.

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Як діяти з окупантами

Проконсультувався з компетентними особами. Вони попросили передати мешканцям, щоб ті вимагали від росіян викидати зброю в річки або колодязі.

Якщо приїдуть на техніці – її теж потрібно затопити в найближчому водоймищі. Після того нехай сідають і чекають, коли за ними приїдуть.

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Чому потрібно затоплювати техніку

Навіщо саме затоплювати. Зараз вони виснажені та знесилені, але відпочивши кілька днів, можуть повернутися до своїх.

Затоплення персонально закріпленої зброї, як мені сказали, дає певну гарантію, що вони втратять шлях назад. Просять поширити.

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