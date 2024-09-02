В комитете подчеркнули достижения Монголии на пути построения демократического общества, в частности устойчивый рост позиций страны в The Democracy Index.

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Украина призвала Монголию передать российского президента в МКС

Депутаты отметили, что Украина активно продвигается к интеграции в международное правовое сообщество. 21 августа 2024 года страна ратифицировала Римский статут, присоединившись к Монголии, которая сделала это раньше, 11 апреля 2002 года.

Римский статут является важным международным договором, который основал Международный уголовный суд. Этот документ играет ключевую роль в глобальных усилиях по укреплению верховенства права и предотвращению безнаказанности, особенно в отношении военных преступлений.

Справка. 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Российской Федерации Владимира Путина. Его обвиняют в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию во время войны.

Похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальные военно-политического руководства Российской Федерации должны предстать перед правосудием. Как народные депутаты Украины призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать главу Российской Федерации Владимира Путина в Международный уголовный суд в Гааге. Примите заверения в нашем уважении, надеемся на Вашу поддержку,

– добавили депутаты.

К слову, в Международном уголовном суде отреагировали на визит Путина в Монголию. Там считают, что монгольские официальные лица "обязаны" арестовать главу Кремля, когда тот приедет в страну.