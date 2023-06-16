Но эту поездку организовуют специально. Об этом 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко.
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"Это отдельный пропагандистский проект. Они хотят нивелировать ордер Международного уголовного суда", – подчеркнул политолог.
Бункерному деду легче всего поехать в Турцию, ведь он боится ехать куда-то дальше. Да и состояние здоровья диктатора уже не то, чтобы ехать куда-то далеко. К тому же Реджеп Эрдоган не признает МКС. Так россияне хотят продемонстрировать, что поездка для Путина небезопасна, но, мол, "ордер не работает".
Путин боится
К тому же, россияне хотят собрать официальные сообщения из некоторых стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые публично заявят о том, что они не будут арестовывать Путина на своей территории. Поэтому для страны-агрессора и важно сделать эту пропагандистскую картинку.
В Индии в июле должен пройти саммит Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие планируют провести в онлайн-режиме.
"Именно потому, что Путин не хочет ехать, боится ехать. Саммит БРИКС в Южно-Африканской республике – там тоже сейчас проблема. Обсуждается, что якобы Путин будет, но тоже ситуация такая противоречива. И тоже под большим вопросом, что Путин поедет", – добавил политолог.
Поэтому очевидно, что российский диктатор боится и серьезно воспринимает Международный уголовный суд.
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Россия признает МКС
Однако есть и парадокс. После катастрофы на Каховской ГЭС – военного преступления России – оккупанты чисто из пропагандистских целей обратились к МКС с вопросом о расследовании. Но если страна-агрессор таки обращается в этот суд – значит, его признает.
Думаю, на это тоже нужно делать упор и воспользоваться этим фактом. Это будет означать, что если россияне признают Международный уголовный суд, тогда нужно действовать дальше. Значит, рано или поздно, но суд над Путиным состоится,
– подчеркнул Владимир Фесенко.
Путин боится ехать за пределы России
- Путин стал фактически невыездным после выдачи ордера МКС на его арест. Российский диктатор вынужден отказываться от визитов за границу, чтобы не оказаться на скамье подсудимых в Гааге.
- Ранее Владимир Путин не поехал на состоявшуюся в начале июня церемонию инаугурации президента Турции. Вместо бункерного деда туда отправили спикера госдумы России Вячеслава Володина.
- Анонимный источник в российском парламенте заявил, что поездка Путина в Индию на саммит ШОС тоже будет отменена. Мол, президент страны-агрессора не чувствует себя достаточно защищено.