Но эту поездку организовуют специально. Об этом 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко.

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"Это отдельный пропагандистский проект. Они хотят нивелировать ордер Международного уголовного суда", – подчеркнул политолог.

Бункерному деду легче всего поехать в Турцию, ведь он боится ехать куда-то дальше. Да и состояние здоровья диктатора уже не то, чтобы ехать куда-то далеко. К тому же Реджеп Эрдоган не признает МКС. Так россияне хотят продемонстрировать, что поездка для Путина небезопасна, но, мол, "ордер не работает".

Важно! Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента страны-агрессора Владимира Путина. Ордер был выдан и на имя уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в международном преступлении – депортации украинских детей. Теперь за пределами России Путина и Львову-Белову могут арестовать и передать в МКС.

Путин боится

К тому же, россияне хотят собрать официальные сообщения из некоторых стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые публично заявят о том, что они не будут арестовывать Путина на своей территории. Поэтому для страны-агрессора и важно сделать эту пропагандистскую картинку.

В Индии в июле должен пройти саммит Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие планируют провести в онлайн-режиме.

"Именно потому, что Путин не хочет ехать, боится ехать. Саммит БРИКС в Южно-Африканской республике – там тоже сейчас проблема. Обсуждается, что якобы Путин будет, но тоже ситуация такая противоречива. И тоже под большим вопросом, что Путин поедет", – добавил политолог.

Поэтому очевидно, что российский диктатор боится и серьезно воспринимает Международный уголовный суд.

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Россия признает МКС

Однако есть и парадокс. После катастрофы на Каховской ГЭС – военного преступления России – оккупанты чисто из пропагандистских целей обратились к МКС с вопросом о расследовании. Но если страна-агрессор таки обращается в этот суд – значит, его признает.

Думаю, на это тоже нужно делать упор и воспользоваться этим фактом. Это будет означать, что если россияне признают Международный уголовный суд, тогда нужно действовать дальше. Значит, рано или поздно, но суд над Путиным состоится,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Путин боится ехать за пределы России