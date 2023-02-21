Традиционные сказки от Путина

Президент России говорил о "зверском оскале Запада, "мы не виноваты, потому что вся планета усеяна базами США", "мы умеем дружить и держать слово", "мы высокодуховный народ", "в Украине – неонацисты", "Австро-Венгрия придумала Украину", "у нас теперь есть надежный сухопутный коридор в Крым", "Азовское море теперь внутреннее море России", "произошли прорывные успехи в экономике".

Интересно Россия – обезьянья ловушка для мировых компаний: кто уже попался

Не обошлось и без "снизилась безработица, и Россия никогда не жила так хорошо как сейчас", "российское оружие преобладает западное, потому что аналогов нет".

Из нового, то агрессор не упоминал об Украине, а только "бесчеловечный киевский режим" и антироссию – отделил проблемы и перспективы жителей оккупированных территорий от россиян. Все же не верит, что они надолго захвачены.

Чем на этот раз удивлял агрессор

Путин объявил о создании специально фонда поддержки воевавших. А откуда деньги? С карманом бизнеса. Он выразил идею строительства "нового БАМа" – дороги Москва – Казань и в Китай.

Агрессор подчеркнул, что военный опыт ничем нельзя заменить и нужно идти во власть. То есть объявил, что война стала лучшим социальным лифтом. Путин также напомнил, что россияне должны понять, что эта война навсегда, поэтому военнослужащие раз в пол года должны иметь двухнедельный отпуск.

Читайте также Как дела Украины против России открывают новую страницу для Европейского суда

Элите российский президент объявил о вероятном изменении правил общественного договора, потому что "парадигма свободного рынка оказалась фальшивкой и планировавшие жить заграницей много потеряли", потому что их "ограбили". Путин, мол, об этом предупреждал. И не забывайте, что никто из простых людей не пожалел тех, кто потерял яхты и дворцы.

Глава Кремля отметил, что информационные атаки на молодежь опасны для страны. Так что можно предположить, что будут попытки ограничить пользование социальными сетями.

Все ожидали, что Путин объявит новый "крестовый поход" или, по крайней мере, будет угрожать атомной войной, потому что важное сообщение анонсировали пропагандисты. Однако в завершение агрессору осталось лишь осторожно объявить о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.