Соответствующее заявление Байден сделал во время брифинга 22 февраля, сообщает 24 канал. Политик заверил: Штаты продолжат оказывать помощь Украине.

Заметьте Байден выступает с обращением по Украине: основные тезисы

Я знаю, что он готовит почву, чтобы продвинуться значительно дальше. Он попросил разрешения от своей Думы на вторжение в Украину,

– подчеркнул Байден.

Президент США о решении Путина

Байден решительно осудил позорное "признание" боевиков со стороны России. Президент США подчеркнул: в Кремле фактически объявили, "что просто отрезают себе часть Украины".

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