Відповідну заяву Байден зробив під час брифінгу 22 лютого, повідомляє 24 канал. Політик запевнив: Штати продовжать надавати допомогу Україні.

Зауважте Байден виступає зі зверненням щодо України: основні тези

Я знаю, що він готує підґрунтя, аби просунутися значно далі. Він попросив дозволу від своєї Думи на вторгнення до України,

– наголосив Байден.

Президент США про рішення Путіна

Байден рішуче засудив ганебне "визнання" бойовиків з боку Росії. Президент США наголосив: у Кремлі фактично оголосили, "що просто відрізають собі частину України".

Лідер Штатів оголосив, що його країна водить санкції проти пресдставників російських еліт та їхніх родин, які "також беруть участь у корупційній політиці".

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