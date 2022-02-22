Відповідну заяву Байден зробив під час брифінгу 22 лютого, повідомляє 24 канал. Політик запевнив: Штати продовжать надавати допомогу Україні.
Зауважте Байден виступає зі зверненням щодо України: основні тези
Я знаю, що він готує підґрунтя, аби просунутися значно далі. Він попросив дозволу від своєї Думи на вторгнення до України,
– наголосив Байден.
Президент США про рішення Путіна
Байден рішуче засудив ганебне "визнання" бойовиків з боку Росії. Президент США наголосив: у Кремлі фактично оголосили, "що просто відрізають собі частину України".
Лідер Штатів оголосив, що його країна водить санкції проти пресдставників російських еліт та їхніх родин, які "також беруть участь у корупційній політиці".
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