Президент США звернувся до американців щодо ситуації в Україні ввечері 22 лютого, пише 24 канал. Він розкритикував Кремль за посилення агресії.

Зверніть увагу США вводить санкції проти російських еліт, – Байден

Як наголосив Байден, своїм рішенням про визнання псевдореспублік на Донбасі у Кремлі фактично оголосили, "що просто відрізають собі частину України". Політик застеріг, що Росія офіційно заявила про розміщення своїх військ на окупованих територія. Держава-агресорка готова просуватися вглиб, попередив він.

Путін намагається обґрунтувати для себе захоплення нових територій. Я знаю, що він готує підґрунтя для того, щоб просунутися далі,

– додав президент США.

Байден зазначив, що очільник Кремля фактично просив дозволу в Думи на вторгення в Україну. У відповідь Вашингтон негайно запровадить антиросійські обмеження. "Ми готові йти далі з цими санкціями", – підкреслив американський політки.

Що Байден каже про визнання Росією бойовиків: дивіться відео

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