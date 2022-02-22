Президент США обратился к американцам относительно ситуации в Украине вечером 22 февраля, пишет 24 канал. Он подверг критике Кремль за усиление агрессии.

Обратите внимание США вводит санкции против российских элит, – Байден

Как отметил Байден, своим решением о признании псевдореспублик на Донбассе в Кремле фактически объявили, "что просто отрезают себе часть Украины". Политик предостерег, что Россия официально заявила о размещении своих войск на оккупированной территории. Государство-агрессор готово продвигаться вглубь этих регионов, предупредил он.

Путин пытается обосновать захват новых территорий. Я знаю, что он готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше,

– добавил президент США.

Отметим, что в России дерзко заявили, что "границы" псевдореспублик на Донбассе "определят в будущем".

Байден отметил, что глава Кремля фактически просил разрешения у Думы на вторжение в Украину. В ответ Вашингтон немедленно введет антироссийские ограничения. "Мы готовы идти дальше с этими санкциями", – подчеркнул американский политк.

Байден выступил с обращением 22 февраля: смотрите видео

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