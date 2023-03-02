Следует заметить, что такую информацию росСМИ передал источник, близкий к силовым структурам России, информирует 24 Канал. В ВСУ прокомментировали заявления России.
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Что известно о заявлениях россиян
Так называемый губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы на территорию региона 2 марта проникла "украинская диверсионно-разведывательная группа".
Сегодня (2 марта – 24 Канал) из Украины на территорию Климовского района в село Любечаны проникла ДРГ. Диверсанты произвели обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок,
– цинично сообщил губернатор.
Российские пропагандистские телеграм-каналы со ссылкой на "источники" заявляют, что "диверсанты" якобы обстреляли школьный автобус, из-за чего погибли два человека, один ребенок ранен.
Вскоре в администрации Брянской области опровергли заявления, что под обстрел попал школьный автобус. Там заявили, что ученики – на дистанционном обучении.
Главный рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы Путин уже знает о так называемом инциденте в Брянской области, ведь ему уже доложили Бортников, Шойгу, Золотов.
ВСУ заявили, что ведут бои исключительно в Украине
В Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили в комментарии "Бабелю", что наши военные ведут боевые действия только на территории нашего государства.
Происходящее на России – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ,
– заявили в Генштабе ВСУ.
Наши военные также объяснили, что сообщения о событиях в Брянщине являются "дерзкой московской провокацией".
В Кремле комментируют вероятность объявления войны Украине
Дмитрий Песков заявил, что 2 марта Владимир Путин не будет проводить заседание Совбеза, однако совещание пройдет 3 марта. По словам рупора Кремля, российский диктатор отменил поездку в Пятигорск.
Песков ответил на вопрос, объявит ли Путин войну Украине.
Пока не могу сказать,
– заявил рупор путинской пропаганды.
РосСМИ пишут, что якобы Песков не исключает возможное изменение статуса "СВО", как в России называют войну, из-за якобы "действия террористов".
У Зеленского заявили, что это классическая провокация
Советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк прокомментировал действия россиян в Брянской области.
История об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность,
– заявил советник Ермака.
Он добавил, что партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее.
"Бойтесь своих партизан…", – сказал Подоляк стране-агрессору.