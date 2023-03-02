Следует заметить, что такую информацию росСМИ передал источник, близкий к силовым структурам России, информирует 24 Канал. В ВСУ прокомментировали заявления России.

Смотрите также Миллионное войско – страшилка Кремля: почему Путин не способен повторить большое наступление

Что известно о заявлениях россиян

Так называемый губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы на территорию региона 2 марта проникла "украинская диверсионно-разведывательная группа".

Сегодня (2 марта – 24 Канал) из Украины на территорию Климовского района в село Любечаны проникла ДРГ. Диверсанты произвели обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок,

– цинично сообщил губернатор.

Российские пропагандистские телеграм-каналы со ссылкой на "источники" заявляют, что "диверсанты" якобы обстреляли школьный автобус, из-за чего погибли два человека, один ребенок ранен.

Вскоре в администрации Брянской области опровергли заявления, что под обстрел попал школьный автобус. Там заявили, что ученики – на дистанционном обучении.

Главный рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы Путин уже знает о так называемом инциденте в Брянской области, ведь ему уже доложили Бортников, Шойгу, Золотов.

ВСУ заявили, что ведут бои исключительно в Украине

В Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили в комментарии "Бабелю", что наши военные ведут боевые действия только на территории нашего государства.

Происходящее на России – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Наши военные также объяснили, что сообщения о событиях в Брянщине являются "дерзкой московской провокацией".

В Кремле комментируют вероятность объявления войны Украине

Дмитрий Песков заявил, что 2 марта Владимир Путин не будет проводить заседание Совбеза, однако совещание пройдет 3 марта. По словам рупора Кремля, российский диктатор отменил поездку в Пятигорск.

Песков ответил на вопрос, объявит ли Путин войну Украине.

Пока не могу сказать,

– заявил рупор путинской пропаганды.

РосСМИ пишут, что якобы Песков не исключает возможное изменение статуса "СВО", как в России называют войну, из-за якобы "действия террористов".

У Зеленского заявили, что это классическая провокация

Советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк прокомментировал действия россиян в Брянской области.

История об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность,

– заявил советник Ермака.

Он добавил, что партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее.

"Бойтесь своих партизан…", – сказал Подоляк стране-агрессору.