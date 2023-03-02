Варто зауважити, що таку інформацію росЗМІ передало джерело, яке близьке до силових структур Росії, інформує 24 Канал. В ЗСУ прокоментували заяви Росії.

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Що відомо про заяви росіян

Так званий губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито на територію регіону 2 березня проникла "українська диверсійно-розвідувальна група".

Сьогодні (2 березня – 24 Канал) з України на територію Климівського району до села Любечани проникла ДРГ. Диверсанти здійснили обстріл автомобіля, що рухається. Внаслідок обстрілу один мешканець загинув, поранено десятирічну дитину,

– цинічно повідомив губернатор.

Російські пропагандистські телеграм-канали з посиланням на "джерела" заявляють, що "диверсанти" нібито обстріляли шкільний автобус, через що загинули двоє людей, одна дитина – поранена.

Згодом в адміністрації Брянської області спростували заяви, що під обстріл потрапив шкільний автобус. Там заявили, що учні – на дистанційному навчанні.

Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що нібито Путін вже знає про так званий "інцидент" у Брянській області, адже йому вже "доповіли" Бортніков, Шойгу, Золотов.

ЗСУ заявили, що ведуть бої виключно в Україні

У Генштабі Збройних Сил України заявили в коментарі "Бабелю", що наші військові ведуть бойові дії тільки на території нашої держави.

Усе, що відбувається на Росії, – це спротив місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, які не залежать від ЗСУ,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Наші військові також пояснили, що повідомлення про події на Брянщині є "зухвалою московською провокацією".

У Кремлі коментують ймовірність оголошення війни Україні

Дмітрій Пєсков заявив, що 2 березня Владімір Путін не буде проводити засідання Ради безпеки, однак нарада пройде 3 березня. За словами рупора Кремля, російський диктатор скасував поїздку в П'ятигорськ.

Пєсков відповів на запитання, чи оголосить Путін війну Україні.

Поки що не можу сказати,

– заявив рупор путінської пропаганди.

РосЗМІ пишуть, що нібито Пєсков не виключає можливу зміну статусу "СВО", як в Росії називають війну, через нібито "дії терористів".

У Зеленського заявили, що це класична провокація

Радник глави Офісу Президент Михайло Подоляк прокоментував дії росіян у Брянській області.

Історія про українські ДРГ в Росії – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність,

– заявив радник Єрмака.

Він додав, що партизанський рух у Росії стає сильнішим та агресивнішим.

"Бійтеся своїх партизанів…", – сказав Подоляк країні-агресору.

Зверніть увагу! Оперативне командування "Північ" 2 березня опублікувало коротке повідомлення, в якому попередило, що ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ. Перед цим вони писали, що був рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живої сили, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України.