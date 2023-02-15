Издание отмечает, что Путин рассматривает войну как "переломный момент" и возможность "проучить" США ну и конечно, возродить Россию, как при СССР.

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Издание приводит слова одного из своих источников о том, что надежды Путина улучшить свою репутацию оказались тщетными.

Предстоит еще сложнее и дороже как для Украины, так и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий,

– сказал источник на условиях анонимности.

Российская элита соглашается, что война будет продолжаться "очень долго"

Добавляют, что Россия находится в невыгодном положении как в военной технике, так и в мотивации, но война все равно будет продолжаться "очень долго".

Источник также предположил, что Путин не собирается отказываться от власти, а затем пойдет еще на один президентский срок.

Путин останется у власти до конца, если только он не умрет, не произойдет ли переворот, ни то, ни другое, сейчас не кажется реальным,

– цитирует издание собеседника.

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Даже один из немногих скептиков, критику которых до сих пор терпели, провоенный экскомандующий пророссийских войск на Востоке Украины, не видит четкого результата.

Мы находимся в совершенно парадоксальной ситуации. У нас абсолютно недееспособное руководство, сформированное непосредственно неизменным президентом, которому нет альтернативы. Но смена президента приведет к быстрой катастрофе,

– считает Игорь Гиркин.

Приближение крушения России

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс, бывший посол в Москве, предположил, что Путин, возможно, делает ставку на время.

Следующие 6 месяцев, как мне кажется, и это наша оценка в ЦРУ, будут критическими,

– сказал Бернс.

Он отметил, что реальность на поле битвы подорвет "высокомерие Путина", показав ему, что его армия не может наступать, а лишь потерять уже захваченные территории.

Путин вскоре "отчитается" о "результатах" войны