Издание отмечает, что Путин рассматривает войну как "переломный момент" и возможность "проучить" США ну и конечно, возродить Россию, как при СССР.
Смотрите также Путин возмущается: британская разведка рассказала о проблемах в российском ВПК
Издание приводит слова одного из своих источников о том, что надежды Путина улучшить свою репутацию оказались тщетными.
Предстоит еще сложнее и дороже как для Украины, так и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий,
– сказал источник на условиях анонимности.
Российская элита соглашается, что война будет продолжаться "очень долго"
Добавляют, что Россия находится в невыгодном положении как в военной технике, так и в мотивации, но война все равно будет продолжаться "очень долго".
Источник также предположил, что Путин не собирается отказываться от власти, а затем пойдет еще на один президентский срок.
Путин останется у власти до конца, если только он не умрет, не произойдет ли переворот, ни то, ни другое, сейчас не кажется реальным,
– цитирует издание собеседника.
Смотрите также Возникла парадоксальная ситуация, – ГУР о мобилизационных мероприятиях в России
Даже один из немногих скептиков, критику которых до сих пор терпели, провоенный экскомандующий пророссийских войск на Востоке Украины, не видит четкого результата.
Мы находимся в совершенно парадоксальной ситуации. У нас абсолютно недееспособное руководство, сформированное непосредственно неизменным президентом, которому нет альтернативы. Но смена президента приведет к быстрой катастрофе,
– считает Игорь Гиркин.
Приближение крушения России
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс, бывший посол в Москве, предположил, что Путин, возможно, делает ставку на время.
Следующие 6 месяцев, как мне кажется, и это наша оценка в ЦРУ, будут критическими,
– сказал Бернс.
Он отметил, что реальность на поле битвы подорвет "высокомерие Путина", показав ему, что его армия не может наступать, а лишь потерять уже захваченные территории.
Путин вскоре "отчитается" о "результатах" войны
- Российский диктатор анонсировал, что 21 февраля выступит перед федеральным собранием. Это должен быть его отчет за год войны против Украины.
- Однако, отчитывались особо не о чем. Все поставленные цели военным руководством армия оккупантов провалила.
- Более того, как он будет оправдываться за колоссальные потери российской армии – тоже сложно представить. Ведь ежедневно ВСУ "минусуют" около тысячи оккупантов.
- Ни мобилизация, ни значительные запасы оружия не помогли Путину одержать хоть какие-то победы, так что вряд ли "затягивание" этой войны ему на пользу.