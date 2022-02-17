Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его мнению, россияне могут использовать Донбасс для полномасштабного вторжения.

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"Сейчас Путин готовится к тому, чтобы полностью показать, на что он способен. Мы видим, что они уже обстреливают даже детей", – подчеркнул он.

Лисянский о вероятном вторжении

Как напомнил Лисянский, многие украинцы под принуждением получили российские паспорта. Поэтому в Кремле могут попытаться показать, что боевики будут пытаться защитить якобы своих граждан.

Путин показывает, что если он признает боевиков из ОРДЛО, то будет полномасштабная война,

– добавил Лисянский

По словам правозащитника, если что-то будет идти не так, как этого хочет Россия, они будут использовать паспортизацию.

Обратите внимание! Ранее Лисянский заявил, что Кремль хочет, чтобы 90% жителей ОРДЛО имели паспорта России.

Правозащитник Лисянский об обострении в ОРДЛО: смотрите видео

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