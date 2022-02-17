Про це в ефірі 24 каналу розповів директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. На його думку, росіяни можуть використовувати Донбас для повномасштабного вторгнення.

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"Наразі Путін готується до того, щоб повністю показати, на що він здатний. Ми бачимо, що вони вже обстрілюють навіть дітей", – наголосив він.

Лисянський про ймовірне вторгнення

Як нагадав Лисянський, багато українців під примусом отримали російські паспорти. Тож у Кремлі можуть спробувати показати, що бойовики намагатимуться захистити нібито своїх громадян.

Путін показує, що якщо він визнає бойовиків з ОРДЛО, то буде повномасштабна війна,

– додав Лисянський

За словами правозахисника, якщо щось буде йти не так, як цього хоче Росія, вони використовуватимуть паспортизацію.

Зверніть увагу! Раніше Лисянський заявив, що Кремль прагне, аби 90% мешканців ОРДЛО мали паспорти Росії.

Правозахисник Лисянський про загострення в ОРДЛО: дивіться відео

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