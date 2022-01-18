Про це в ефірі 24 каналу розповів засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський. У відповідь на запитання про те, чи справді є черга з українців, які хочуть отримати російський паспорт в ОРДЛО, аж на 4 роки вперед, він сказав: "Дійсно, я підтверджую інформацію Офісу омбудсмена".

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В ОРДЛО українців хочуть перетворити в національну меншість

Проте Павло Лисянський пояснив, що півтора мільйона паспортів – це, ймовірно, внутрішні паспорти непідконтрольних Україні окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Паспортів Росії, за даними Східної правозахисної групи та Інституту стратегічних досліджень – 812 тисяч, станом на початок січня 2021 року", – повідомив Павло Лисянський.

Він пояснив, що отримання паспорта мешканця ОРДЛО стало необхідною умовою для отримання паспорта громадянина Росії на тимчасово окупованих територіях. Бойовики ввели це після виборів.

Я не можу підтвердити інформацію ТКГ щодо того, що Росія втратила інтерес, у Росії є чіткий план. Вона хоче, щоб 90% мешканців ОРДЛО були з паспортами Росії. Вони хочуть перетворити українців в національну меншість на цих територіях. Це головна мета Росії. Павло Лисянський Засновник Східної правозахисної групи

Лисянський про паспортизацію в ОРДЛО: дивіться відео

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