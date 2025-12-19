Путин "пообещал" не избивать вглубь Украины в день выборов, но назвал условия

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "готов подумать" о приостановке ударов по Украине, если та проведет выборы. В то же время он хочет, чтобы украинцы в России также голосовали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ASTRA.

Что Путин заявил о возможности проведения выборов в Украине?

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "готов подумать" о приостановке ударов вглубь Украины, если будут проводиться выборы на ее территории.

В этом контексте важно понимать, что российские обещания за время войны еще не имели никакой реальной имплементации, как и на протяжении ее истории.

В то же время он цинично добавил, что в таком случае потребует, чтобы право голосовать иметь и украинцы, находящихся на территории России.

Здесь есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно то, что на территории России проживают миллионы граждан Украины – по разным подсчетам от 5 до 10 миллионов. Если уж будут выборы, то мы имеем право требовать у тех, кто будет их организовывать, чтобы было предоставлено право украинцам, которые проживают сейчас в России, проголосовать на территории России,

– высказался Путин.

