Путин "пообещал" не избивать вглубь Украины в день выборов, но назвал условия
- Путин заявил о готовности приостановить удары по Украине в случае проведения выборов.
- Он требует, чтобы украинцы в России имели право голосовать на этих выборах.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "готов подумать" о приостановке ударов по Украине, если та проведет выборы. В то же время он хочет, чтобы украинцы в России также голосовали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ASTRA.
Что Путин заявил о возможности проведения выборов в Украине?
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "готов подумать" о приостановке ударов вглубь Украины, если будут проводиться выборы на ее территории.
В этом контексте важно понимать, что российские обещания за время войны еще не имели никакой реальной имплементации, как и на протяжении ее истории.
В то же время он цинично добавил, что в таком случае потребует, чтобы право голосовать иметь и украинцы, находящихся на территории России.
Здесь есть вопрос, мимо которого мы не можем пройти. А именно то, что на территории России проживают миллионы граждан Украины – по разным подсчетам от 5 до 10 миллионов. Если уж будут выборы, то мы имеем право требовать у тех, кто будет их организовывать, чтобы было предоставлено право украинцам, которые проживают сейчас в России, проголосовать на территории России,
– высказался Путин.
Путин не видит желания Украины заканчивать войну
Путин заявил, что Украина отказывается от мирного завершения войны, хотя признал, что Киев подает сигналы желания вести диалог.
Во время "прямой линии" Путин также высказал мнение, что российские войска имеют стратегическую инициативу на фронте.