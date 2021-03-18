Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с водоснабжением в оккупированном Крыму будет решен. Глава Кремля похвастался, что с энергодефицитом на полуострове уже якобы справился.

Об этом сообщает ТАСС. Путин же признал, что вопрос водоснабжения Крыма очень острый и его нужно решать в первую очередь.

Актуально Нехватка воды в Крыму: Кравчук не исключил вероятность атаки россиян с Юга

Путин хвастается, что прорвал энергетическую и транспортную блокаду

Нам удалось снять угрозу энергодефицита. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой,

– убеждает Путин.

Президент России сообщил, что комплексный план по водоснабжению оккупированного полуострова рассчитан до 2024 года. Путин уверяет, что будут действовать "максимально быстро и по нескольким направлениям".

Глава Кремля наобещал крымчанам много "улучшений"

После этого Путин еще много наобещал жителям захваченного Россией полуострова: инфраструктуру, поддержку местным предприятиям и привлечение инвестиций.

Главное о проблемах с водой в оккупированном Крыму:

После оккупации Россией Крыма в 2014 году Украина прекратила водоснабжение на полуостров.

Поставка воды по Северо-Крымскому каналу будет возможной только после деоккупации.

Ситуация с водой – угрожающая. Воду в городах подают по графику.

Водохранилища на полуострове обмелели, Северо-Крымский канал – обезвожен.

Важно! Согласно нормам международного права, ответственность за ситуацию с водой в Крыму несет государство-оккупант, то есть Россия.