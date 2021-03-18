Обещанного три года ждут: Путин говорит, что разберется с водой в оккупированном Крыму
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с водоснабжением в оккупированном Крыму будет решен. Глава Кремля похвастался, что с энергодефицитом на полуострове уже якобы справился.
Источник:24 канал
Об этом сообщает ТАСС. Путин же признал, что вопрос водоснабжения Крыма очень острый и его нужно решать в первую очередь.
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Путин хвастается, что прорвал энергетическую и транспортную блокаду
Нам удалось снять угрозу энергодефицита. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой,
– убеждает Путин.
Президент России сообщил, что комплексный план по водоснабжению оккупированного полуострова рассчитан до 2024 года. Путин уверяет, что будут действовать "максимально быстро и по нескольким направлениям".
Глава Кремля наобещал крымчанам много "улучшений"
После этого Путин еще много наобещал жителям захваченного Россией полуострова: инфраструктуру, поддержку местным предприятиям и привлечение инвестиций.
Главное о проблемах с водой в оккупированном Крыму:
- После оккупации Россией Крыма в 2014 году Украина прекратила водоснабжение на полуостров.
- Поставка воды по Северо-Крымскому каналу будет возможной только после деоккупации.
- Ситуация с водой – угрожающая. Воду в городах подают по графику.
- Водохранилища на полуострове обмелели, Северо-Крымский канал – обезвожен.
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