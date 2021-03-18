Обіцянки-цяцянки: Путін каже, що розбереться з водою в окупованому Криму
Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання з водопостачанням в окупованому Криму буде вирішене. Глава Кремля похвалився, що з енергодефіцитом на півострові вже начебто дав раду.
Джерело:24 канал
Про це інформує ТАСС. Путін таки визнав, що питання водопостачання Криму є дуже гострим та його потрібно вирішувати в першу чергу.
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Путін хвалиться, що прорвав енергетичну та транспортну блокаду
Нам вдалося зняти загрозу енергодефіциту. Ми прорвали енергетичну і транспортну блокаду. Впевнений, розберемося і з іншими проблемами, в тому числі і з водою,
– переконує Путін.
Президент Росії повідомив, що комплексний план з водопостачання окупованого півострова розрахований до 2024 року. Путін запевняє, що діятимуть "максимально швидко і за кількома напрямками".
Глава Кремля наобіцяв кримчанам багато "покращень"
Після цього Путін ще багато наобіцяв жителям захопленого Росією півострова: інфраструктуру, підтримку місцевим підприємствам та залучення інвестицій.
Головне про проблеми з водою в окупованому Криму:
- Після окупації Росією Криму у 2014 році Україна припинила водопостачання до півострова.
- Постачання води по Північно-Кримському каналу буде можливим лише після деокупації.
- Ситуація з водою – загрозлива. Воду у містах подають згідно з графіком.
- Водосховища на півострові обміліли, Північно-Кримський канал – зневоднений.
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