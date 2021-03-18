Президент Росії Володимир Путін заявив, що питання з водопостачанням в окупованому Криму буде вирішене. Глава Кремля похвалився, що з енергодефіцитом на півострові вже начебто дав раду.

Про це інформує ТАСС. Путін таки визнав, що питання водопостачання Криму є дуже гострим та його потрібно вирішувати в першу чергу.

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Путін хвалиться, що прорвав енергетичну та транспортну блокаду

Нам вдалося зняти загрозу енергодефіциту. Ми прорвали енергетичну і транспортну блокаду. Впевнений, розберемося і з іншими проблемами, в тому числі і з водою,

– переконує Путін.

Президент Росії повідомив, що комплексний план з водопостачання окупованого півострова розрахований до 2024 року. Путін запевняє, що діятимуть "максимально швидко і за кількома напрямками".

Глава Кремля наобіцяв кримчанам багато "покращень"

Після цього Путін ще багато наобіцяв жителям захопленого Росією півострова: інфраструктуру, підтримку місцевим підприємствам та залучення інвестицій.

Головне про проблеми з водою в окупованому Криму:

Після окупації Росією Криму у 2014 році Україна припинила водопостачання до півострова.

Постачання води по Північно-Кримському каналу буде можливим лише після деокупації.

Ситуація з водою – загрозлива. Воду у містах подають згідно з графіком.

Водосховища на півострові обміліли, Північно-Кримський канал – зневоднений.

Важливо! Згідно з нормами міжнародного права, відповідальність за ситуацію з водою у Криму несе держава-окупант, тобто Росія.