Поэтому, растет опасность для стран, которые расположены возле России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского в субботу, 21 июня.

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Россия может не остановиться на Украине

Владимир Зеленский отметил, что когда Владимир Путин говорит, что россияне могут захватить еще больше территории, он имеет в виду не только Украину. Под угрозой и Беларусь, и страны Балтии, Молдова, Кавказ, Казахстан и вообще все страны, к которым оккупанты имеют физическую возможность добраться.

Власть Путина заканчивается там, где заканчиваются возможности российских убийц. Конечно, мы найдем украинские дроны на каждую "ногу" российского оккупанта. Украина будет защищаться. Мы все понимаем, что вопрос о независимости Украины – это вопрос о выживании украинцев,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что за годы войны Россия "пошла дальше, чем ГУЛАГ" – уничтожают города и села, оставляют за собой руины и невозможность жизни. Каждый в мире на примере Украины может увидеть, к каким действиям сознательно готов российский диктатор.

К слову, Зеленский прокомментировал и циничное заявление Владимира Путина, в котором тот заявил, что вся Украина принадлежит России. Украинский лидер отметил, что амбиции Путина выходят за пределы Украины, распространяясь на все постсоветское пространство. Президент выразил надежду, что цивилизованный мир, в частности и Дональд Трамп, должным образом отреагируют на преступления россиян.