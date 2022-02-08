Путин с хихиканьем цитирует дегенеративные песенки

Путин за годы своего правления прошел впечатляющий путь от президента-западника, который в 2000 году допускал вступление России в НАТО, к полоумному дедушке, цитирующему похабные песенки для дегенератов.

Развлечение для школьников

Когда я учился в школе, было такое запретное развлечение – "слушать взрослые песни с матюками". Сейчас с этим просто – открываешь клип любого российского рэпера со смартфона.

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А в 90-е приходилось обмениваться кассетами и тайно слушать их, пока никого нет дома. В ходу в наших краях в основном было два исполнителя – "Сектор газа" и "Красная плесень" (в старших классах еще добавлялась "Гражданская оборона").

При этом "Сектор" котировался достаточно высоко. А "Красная плесень" даже по меркам Калининского района Донецка считалась музыкой для дегенератов. Очень хорошо это помню.

Путин дал понять, какую музыку слушает / Фото Getty Images

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Путин – поклонник "Красной плесени"

Даже в 6 – 7 классе тексты в стиле "спит красавица в гробу – я подкрался и е*у" уже не забавляли. Слушали такое, разве что умственно отсталые второгодники, токсикоманы, нюхавшие "Момент", и прочие выродки.

И вот спустя столько лет выяснилось, что среди них был и президент России, который теперь даже с хихиканьем цитирует дегенеративные песенки на международных переговорах. Какой кринж…

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