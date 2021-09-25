Путин хотел бы ввести в медиа государственные заказы на угодные темы. Такую идею глава Кремля высказал на встрече с руководством российских политических партий.
Между тем Циничная кража: на выставке в России выдают Евангелие Анны Ярославны за свое
"Не о грязи, а о достижениях"
По мнению главы государства-агрессора, медиа должны освещать позитив. Путин думает, что люди должны читать о выдающихся людях России, которые якобы творят ее будущее.
Нужно больше информации о реальной жизни страны, не какие-то там ковыряния в грязном белье каких-то там элит, а именно больше информации о реальной жизни страны, о тех людях, которые создают ее будущее, добиваются выдающихся результатов,
– заявил Путин.
Он сказал, что такие госзаказы можно и нужно обеспечить. Впрочем, противореча самому себе, Путин отметил, что с указаниями в сфере информационной политики нельзя перебарщивать.
Сколько зарабатывают российские пропагандисты
Источник: "VETERANO блог" на 24 канале
- СМИ в России давно перестали быть свободными и нецензурными. Наоборот, там процветают те медиа, которые "вбрасывают" правильную информацию.
- Например, пропагандистка Ольга Скабеева зарабатывает примерно 200 тысяч долларов.
- Одиозный Владимир Соловьев зарабатывает в год более 700 тысяч долларов.
- Главная на пропагандистском канале "Раша тудей" Маргарита Симоньян со своим мужем Тиграном Кеосаяном зарабатывают более 2 миллионов долларов в год.