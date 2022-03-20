Путин хочет лишить Украину помощи ЕС, – военный эксперт об угрозе для Луцка и Львова

Беларусь может готовиться к вероятному вторжению в Украину. Россия будет давить на Александра Лукашенко, чтобы его армия взяла на себя Волынское направление.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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"Россия будет давить, чтобы Беларусь взяла на себя Волынское направление, а именно Волынь, Луцк и Львов, чтобы суметь "отрезать" Украину от помощи из Евросоюза, от наших западных партнеров", – заявил военный эксперт.

Не стоит недооценивать противника

По словам Жданова, даже несмотря на то, что у армии Беларуси нет боевого опыта и она никогда не участвовала в таких действиях, недооценивать противника не стоит. Необходимо трезво оценивать ситуацию.

У нас есть боевой опыт, мы уже потренировались на российских войсках. Как только они (белорусы – 24 канал) зайдут на нашу территорию, нужно дать им такой отпор, чтобы это мероприятие было первым и последним,

– подчеркнул военный эксперт.

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