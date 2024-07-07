На третьем году войны приоритетной задачей для российского диктатора все больше становится "причинение боли" союзникам Украины. Таким образом глава Кремля надеется, как сдержать Запад, так и отомстить ему.

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Путин поднимает ставки

Журналисты отмечают, что Путин стремится повысить цену для НАТО за поддержку Украины. Последнее решение Белого дома, которым Киеву разрешено использовать американское оружие по территории России побуждает Путина действовать смелее, чем когда-либо.

Так, оккупанты активно атакуют украинскую энергетическую инфраструктуру. Цель этих ударов не только ослабление военной мощи противника, но и порождение новых волн эмиграции украинцев на Запад.

Также страна – агрессорка проводит кампании по саботажу в Европе для того, чтобы помешать работе объектов, которые имеют решающее значение для производства и транспортировки оружия в Украину.

Россия делится с противниками Запада своими секретными военными технологиями. Кроме Китая и Ирана, Путин заключил оборонный пакт с Северной Кореей и может помочь Пхеньяну в развитии его ядерной и космической программы.

Журналисты отмечают, что "эта ответная мера" на помощь Украине со стороны США и ЕС является безрассудным шагом и может привести к ситуациям, которые Кремль не способен будет контролировать.

Не забывает Путин и об угрозах ядерным оружием. Впрочем, маловероятно, что он реализует их. Он будет держать ядерное оружие как окончательную страховку от поражения.

В Financial Times считают, что НАТО должно готовиться к противодействию российскому давлению. Так, Альянс должен разработать план по оказанию помощи Украине в зимний период и подготовиться к возможной волне беженцев. Члены НАТО должны честно решить между собой относительно границ прямого участия организации и согласовать некоторые правила, как говорить о них на публике. Наиболее "деликатные" шаги должны делаться тайно, чтобы не подпитывать рвение Путина к возмездию.