На третьому році війни пріоритетним завданням для російського диктатора дедалі більше стає "заподіяння болю" союзникам України. У такий спосіб очільник Кремля сподівається, як стримати Захід, так і помститися йому.

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Путін піднімає ставки

Журналісти зазначають, що Путін прагне підвищити ціну для НАТО за підтримку України. Останнє рішення Білого дому, яким Києву дозволено використовувати американську зброю по території Росії спонукає Путіна діяти сміливіше, ніж будь-коли.

Так, окупанти активно атакують українську енергетичну інфраструктуру. Мета цих ударів не лише послаблення військової потужності противника, але й породження нових хвиль еміграції українців на Захід.

Також країна – агресорка проводить кампанії з саботажу в Європі задля того, аби перешкодити роботі об'єктів, які мають вирішальне значення для виробництва і транспортування зброї в Україну.

Росія ділиться з противниками Заходу своїми секретними військовими технологіями. Крім Китаю та Ірану, Путін уклав оборонний пакт із Північною Кореєю і може допомогти Пхеньяну в розвитку його ядерної та космічної програми.

Журналісти зазначають, що "цей захід у відповідь" на допомогу Україні з боку США та ЄС є нерозважливим кроком і може спричинити до ситуацій, які Кремль не здатний буде контролювати.

Не забуває Путін і про погрози ядерною зброєю. Втім, малоймовірно, що він реалізує їх. Він триматиме ядерну зброю як остаточну страховку від поразки.

У Financial Times вважають, що НАТО має готуватися до протидії російському тиску. Так, Альянс має розробити план з надання допомоги Україні в зимовий період і підготуватися до можливої хвилі біженців. Члени НАТО мають чесно вирішити між собою щодо меж прямої участі організації та узгодити деякі правила, як говорити про них на публіці. Найбільш "делікатні" кроки мають робитися таємно, аби не підживлювати завзяття Путіна до відплати.