Перемирие и аннексия нового региона: раскрыты ближайшие планы Путина

Наш свежий анализ риторики РФ показал: что в ближайшие недели (или даже на днях) РФ готовится "зафиксировать" в своем правовом поле новые оккупированные территории с прицелом на то, что в дальнейшем обстоятельства позволят ей установить контроль над неоккупированными в настоящее время частями территорий Херсонской, Запорожской и Харьковской области.

В этом контексте можно прогнозировать, что РФ в ближайшие недели будет активнее продвигать тему прекращения огня и перемирия, чтобы использовать эти опции для оформления создания, признания и дальнейшего присоединения новых оккупированных территорий.

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Показательные провокации

Перед этим РФ вполне может устроить еще более массированный "демонстрационный" ракетный удар.

Добавлю еще один прогноз: Молдове (и Украине) нужно готовиться к включению в состав РФ "Приднестровья". Грузии – в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Путин пытается заставить Украину идти на переговоры / Фото Getty Image

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Фантазии Кремля

Но уверен, что идеи РФ даже более творческие – а почему не какое-нибудь островное государство в Тихом океане, например, или кто-то из Южной Америки…

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