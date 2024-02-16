В эфире 24 Канала кандидат политических наук и эксперт-международник Станислав Желиховский разобрал заявление кремлевского руководителя. Сложно ответить, действительно ли может быть выгода для России от того или иного президента США, но одно предположение все-таки есть.
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Действительно ли Байден выгоден Кремлю
По мнению Желиховского, Москве вообще не выгоден ни один политик из Соединенных Штатов Америки. Россия воспринимает Америку как геополитическую угрозу, фактически, как и весь демократический мир.
Россияне прекрасно понимают, что любой лидер, который придет к власти в США, прежде всего будет отстаивать интересы американцев, помогать союзникам на международной арене, в частности Украине, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией и не позволить стране-оккупанту расширять свои территории путем соседних государств.
Это больше популистские лозунги для внутреннего потребителя. Цель может быть совершенно разной, но для Путина главное показать, что он якобы заинтересован в тех или иных политиках. Это пыль для своих избирателей, которые вскоре будут голосовать за него на президентских выборах в России,
– подчеркнул эксперт-международник.
Заявление Владимира Путина вряд ли имеет правдивую основу. Сегодня он может сказать одно, завтра – другое. Таким образом движется российская пропаганда.
Когда станут понятными мотивы Путина и Трампа
Эксперт-международник заметил, что Дональд Трамп действует в похожем ключе, но в контексте собственных интересов. От политика звучат различные контроверсионные заявления, которые могут быть далеки от того, что он будет воплощать в случае победы на президентских выборах США.
Это все политические манипуляции, часто они приправлены и пропагандой, и популизмом. Мы не можем точно говорить правда это или нет,
– сказал Станислав Желиховский.
Все станет очевидным после переизбрания президента в США, потому что с Россией понятно – Владимир Путин с большой долей вероятности снова будет главой России и в дальнейшем будет осуществлять агрессию в ближайшие годы, к чему нужно быть готовым.
В то же время в Соединенных Штатах несколько иная конфигурация. По мнению эксперта-международника, вряд ли будут "тектонические сдвиги" во внутренней и внешней политике, даже если к власти придет Дональд Трамп.
Конечно, коррективы могут произойти. Не исключено, что он будет сосредоточен на ситуации в США, особенно в контексте миграционного кризиса, который происходит на границе с Мексикой. Я не вижу, что Джо Байден или Дональд Трамп будут выгодными для России и они оставят Украину один на один с российской агрессией,
– констатировал кандидат политических наук.
Правление Путина угрожает безопасности в мире
- По данным западных СМИ, Владимир Путин готовится к войне против стран Балтии. Издание ссылается на слова неназванного украинского чиновника, который отметил, что Киев имеет "сильные разведывательные данные" о том, что Путин готовится к войне против стран Балтии.
- Также СВР Эстонии на этой неделе заявила, что Россия намерена удвоить количество своих войск, размещенных вдоль границы со странами Балтии и Финляндией. Там говорят, что Москва готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.
- В одном из интервью Путин заявил, что жалеет только о том, что не напал на Украину раньше. Он также выдал тираду о "многочисленных атаках" на так называемые "ЛДНР", которые в результате "обратились к России за признанием". Москва будто бы действовала "в соответствии с Уставом ООН", когда напала на Украину.