В етері 24 Каналу кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розібрав заяву кремлівського очільника. Складно відповісти, чи дійсно може бути вигода для Росії від того чи іншого президента США, але одне припущення все-таки є.
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Чи справді Байден вигідний Кремлю
На думку Желіховського, Москві взагалі не вигідний жодний політик зі Сполучених Штатів Америки. Росія сприймає Америку як геополітичну загрозу, фактично, як і весь демократичний світ.
Росіяни прекрасно розуміють, що будь-який лідер, який прийде до влади у США, насамперед відстоюватиме інтереси американців, допомагатиме союзникам на міжнародній арені, зокрема Україні, щоб надалі боротися з російською агресією й не дозволити країні-окупантці розширяти свої території шляхом сусідніх держав.
Це більше популістські гасла для внутрішнього споживача. Мета може бути абсолютно різною, але для Путіна головне показати, що він нібито зацікавлений в тих чи інших політиках. Це пил для своїх виборців, які невдовзі голосуватимуть за нього на президентських виборах у Росії,
– наголосив експерт-міжнародник.
Заява Владіміра Путіна навряд має правдиве підґрунтя. Сьогодні він може сказати одне, завтра – інше. У такий спосіб рухається російська пропаганда.
Коли стануть зрозумілими мотиви Путіна й Трампа
Експерт-міжнародник зауважив, що Дональд Трамп діє у схожому ключі, але в контексті власних інтересів. Від політика звучать різні контроверсійні заяви, які можуть бути далекими від того, що він втілюватиме у разі перемоги на президентських виборах США.
Це все політичні маніпуляції, часто вони приправлені й пропагандою, й популізмом. Ми не можемо точно говорити правда це чи ні,
– сказав Станіслав Желіховський.
Все стане очевидним після переобрання президента у США, бо з Росією зрозуміло – Владімір Путін з великою долею імовірності знову буде главою Росії та надалі здійснюватиме агресію у найближчі роки, до чого потрібно бути готовим.
Водночас у Сполучених Штатах дещо інша конфігурація. На думку експерт-міжнародника, навряд будуть "тектонічні зсуви" у внутрішній та зовнішній політиці, навіть якщо до влади прийде Дональд Трамп.
Звісно, корективи можуть відбутися. Не виключено, що він буде зосереджений на ситуації в США, особливо в контексті міграційної кризи, яка відбувається на кордоні з Мексикою. Я не бачу, що Джо Байден чи Дональд Трамп будуть вигідними для Росії та вони залишать Україну сам на сам з російською агресією,
– констатував кандидат політичних наук.
Правління Путіна загрожує безпеці у світі
- За даними західних ЗМІ, Владімір Путін готується до війни проти країн Балтії. Видання посилається на слова неназваного українського посадовця, який зазначив, що Київ має "сильні розвідувальні дані" про те, що Путін готується до війни проти країн Балтії.
- Також СЗР Естонії цього тижня заявила, що Росія має намір подвоїти кількість своїх військ, розміщених уздовж кордону з країнами Балтії та Фінляндією. Там кажуть, що Москва готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.
- В одному з інтерв'ю Путін заявив, що шкодує лише про те, що не напав на Україну раніше. Він також видав тираду про "численні атаки" на так звані "ЛДНР", які в результаті "звернулися до Росії за визнанням". Москва буцім діяла "відповідно до Статуту ООН", коли напала на Україну.