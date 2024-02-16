В етері 24 Каналу кандидат політичних наук та експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розібрав заяву кремлівського очільника. Складно відповісти, чи дійсно може бути вигода для Росії від того чи іншого президента США, але одне припущення все-таки є.

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Чи справді Байден вигідний Кремлю

На думку Желіховського, Москві взагалі не вигідний жодний політик зі Сполучених Штатів Америки. Росія сприймає Америку як геополітичну загрозу, фактично, як і весь демократичний світ.

Росіяни прекрасно розуміють, що будь-який лідер, який прийде до влади у США, насамперед відстоюватиме інтереси американців, допомагатиме союзникам на міжнародній арені, зокрема Україні, щоб надалі боротися з російською агресією й не дозволити країні-окупантці розширяти свої території шляхом сусідніх держав.

Це більше популістські гасла для внутрішнього споживача. Мета може бути абсолютно різною, але для Путіна головне показати, що він нібито зацікавлений в тих чи інших політиках. Це пил для своїх виборців, які невдовзі голосуватимуть за нього на президентських виборах у Росії,

– наголосив експерт-міжнародник.

Заява Владіміра Путіна навряд має правдиве підґрунтя. Сьогодні він може сказати одне, завтра – інше. У такий спосіб рухається російська пропаганда.

Коли стануть зрозумілими мотиви Путіна й Трампа

Експерт-міжнародник зауважив, що Дональд Трамп діє у схожому ключі, але в контексті власних інтересів. Від політика звучать різні контроверсійні заяви, які можуть бути далекими від того, що він втілюватиме у разі перемоги на президентських виборах США.

Це все політичні маніпуляції, часто вони приправлені й пропагандою, й популізмом. Ми не можемо точно говорити правда це чи ні,

– сказав Станіслав Желіховський.

Все стане очевидним після переобрання президента у США, бо з Росією зрозуміло – Владімір Путін з великою долею імовірності знову буде главою Росії та надалі здійснюватиме агресію у найближчі роки, до чого потрібно бути готовим.

Водночас у Сполучених Штатах дещо інша конфігурація. На думку експерт-міжнародника, навряд будуть "тектонічні зсуви" у внутрішній та зовнішній політиці, навіть якщо до влади прийде Дональд Трамп.

Звісно, корективи можуть відбутися. Не виключено, що він буде зосереджений на ситуації в США, особливо в контексті міграційної кризи, яка відбувається на кордоні з Мексикою. Я не бачу, що Джо Байден чи Дональд Трамп будуть вигідними для Росії та вони залишать Україну сам на сам з російською агресією,

– констатував кандидат політичних наук.

Правління Путіна загрожує безпеці у світі