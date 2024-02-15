Так, Владимир Путин дал интервью российскому журналисту пропагандистского канала "Россия-1" Павлу Зарубину. Ему он пожаловался на Такера Карлсона и сделал еще немало заявлений, передает 24 Канал.

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Карлсона назвал "опасным человеком"

Российский президент пожаловался, что от интервью с Такером Карлсоном он не получил полного удовлетворения. Мол, его лишили возможности давать острые ответы на острые вопросы.

Более того, Карлсона он назвал "опасным человеком". Это он объяснил тем, что во время интервью американский пропагандист выбрал тактику терпеливого слушателя. В то же время тот факт, что лидеры Запада посмотрели это интервью, Владимир Путин назвал хорошим.

Хорошо, что они смотрят и слушают то, что я говорю. Если нам сегодня по каким-то причинам, связанных с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника. Поэтому то, что они смотрят, слушают – хорошо,

– заявил Путин.

В то же время он заявил, что Карлсона могут арестовать в США. Мол, "Ассанж же сидит". И, если это произойдет, добавил российский диктатор, США якобы продемонстрируют всему миру свое истинное лицо "либерально-демократической" диктатуры.

Что толкнуло на так называемую "СВО"

Владимир Путин продолжает придумывать причины, почему он решил осуществить полномасштабное вторжение. На этот раз, уверяет он, непосредственным триггером для начала так называемой "СВО" якобы стали отказ Украины от Минских соглашений, а также так называемые удары по Донбассу.

Владимир Путин жаловался, что некоторые журналисты якобы передернули его слова. Мол, именно они писали о том, что на полномасштабное вторжение его толкнула угроза НАТО.

Он не останавливался. Также заявил, что жалеет, что активных боевых действий не начали раньше. Кремлевский диктатор уверял, что якобы рассчитывает на адекватность украинского руководства. Очередное странное заявление с учетом того, что он регулярно называл власть в нашей стране нелегитимной.

Блинкен – "наш человек"

Кроме того, в этом так называемом интервью Владимир Путин рассказал о так называемых архивных документах, которые касаются Блинкена. Государственного секретаря США он назвал "нашим человеком".

Он также не обошел вниманием президентскую гонку в США. Говорит, что для России Джо Байден якобы лучше Дональда Трампа. Мол, он более прогнозируемый.

В то же время российский президент решил не ставить диагнозов Джо Байдену. Но жаловался, что политика Администрации президента США в высшей степени вредна для страны-агрессора.

Не считаю Байдена недееспособным, я ничего подобного не видел, но я не врач, не могу давать оценку,

– отметил Путин.

Между тем кремлевский диктатор заверил, что Россия якобы готова работать с любым президентом США, которого выберет американский народ. Но сам бы хотел, чтобы им стал Джо Байден. Интересно, что на это скажет Дональд Трамп, который регулярно выражает свою симпатию Владимиру Путину.