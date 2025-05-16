Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала предположил, что глава Кремля хочет говорить обо всем. Есть определенные "звоночки", на которые стоит обратить внимание – сигналы, поступающие от Трампа.

Важно Переговоры Украины и России в Стамбуле начались: все о ходе и заявлениях сторон

О чем Путин хочет говорить с Трампом

Андрющенко отметил, что эти "звоночки" – достаточно тревожные. Они формируются на основе разговоров Трампа с Путиным и с того, что ему "привозит" из Кремля спецпосланник Стив Уиткофф.

Он всегда говорит, что определенные территории есть в конституции России и всегда игнорирует то, что это – наши территории по нашей Конституции,

– подчеркнул он.

Такая позиция Трампа дает Путину сигнал: можно давить дальше. И, возможно, даже добиться того, что США признают за оккупированными территориями какой-то "другой статус", возможно, даже официальный.

Заметим, в Стамбуле продолжаются переговоры между Украиной и Россией. Перед началом Москва выдвинула условие – не захотела, чтобы США присутствовали.