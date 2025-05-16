Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в етері 24 Каналу припустив, що глава Кремля хоче говорити про все. Є певні "дзвіночки", на які варто звернути увагу – сигнали, що надходять від Трампа.

Важливо Переговори України і Росії у Стамбулі розпочалися: все про перебіг і заяви сторін

Про що Путін хоче говорити з Трампом

Андрющенко зауважив, що ці "дзвіночки" – досить тривожні. Вони формуються на основі розмов Трампа із Путіним та з того, що йому "привозить" з Кремля спецпосланець Стів Віткофф.

Він завжди каже, що певні території є в конституції Росії та завжди ігнорує те, що це – наші території за нашою Конституцією,

– підкреслив він.

Така позиція Трампа дає Путіну сигнал: можна тиснути далі. І, можливо, навіть домогтися того, що США визнають за окупованими територіями якийсь "інший статус", можливо, навіть офіційний.

Зауважимо, у Стамбулі тривають переговори між Україною та Росією. Перед початком Москва висунула умову – не захотіла, щоб США були присутніми.