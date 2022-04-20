ФСБ страны-агрессора хочет бросить "мобилизованных" украинцев на самые горячие участки фронта – на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов.

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Как отметили в разведке, это фактически попытка уничтожить Украину руками самих украинцев.

Что известно о псевдореферендумах, которые хочет провести Россия

Для проведения "референдумов" российские оккупанты предварительно собирают личные данные жителей временно оккупированных территорий, вроде бы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат.

В дни "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией. Конечно, без согласия и физического присутствия украинцев.

Для чего это врагу:

Для того чтобы уничтожать представителей украинского этноса;

Для того чтобы проводить пропагандистские мероприятия с навязыванием населению России и мира мифа о том, что "освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами".

Это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации,

– отметили в ГУР.

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