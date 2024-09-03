В нем глава Кремля отметил исторические и современные российско-монгольские отношения и текущие трехсторонние экономические и энергетические инициативы с Монголией и Китайской Народной Республикой.

Смотрите также "Должны доставить Путина в Гаагу": в Европарламенте предупредили Монголию о последствиях

Путин хочет создать антизападную коалицию

Как пишет Институт изучения войны, в вышеупомянутом интервью, опубликованном 2 сентября, Путин отметил советско-монгольские отношения и российско-монгольское соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 2019 года.

Диктатор также отметил инициативы экономического и энергетического сотрудничества для углубления отношений между Россией, Монголией и КНР и выразил уверенность в развитии российско-монгольско-китайского экономического коридора и газопровода "Сила Сибири 2".

Известно, что он пройдет из России через Монголию в КНР после его завершения. Путин также заявил, что возглавляемый Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Монголия достигли значительного прогресса в разработке проекта временного соглашения о свободной торговле.

Путин публиковал статьи в государственных газетах КНДР и Вьетнама перед своим визитом в эти страны в июне 2024 года и, вероятно, пытается наладить прочные отношения со странами, которые исторически имели дружеские связи с Советским Союзом, чтобы сформировать коалицию, которая будет противостоять Западу,

– отмечают аналитики.

Так в июне специалисты писали, что Путин стремится создать коалицию стран, чтобы представить подобное объединение как реальную альтернативу НАТО. Как пояснили специалисты, речь идет о странах, которые имеют исторически теплые связи с Советским Союзом.