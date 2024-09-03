У ньому глава Кремля наголосив на історичних і сучасних російсько-монгольських відносинах і поточних тристоронніх економічних і енергетичних ініціативах з Монголією і Китайською Народною Республікою.

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Путін хоче створити антизахідну коаліцію

Як пише Інститут вивчення війни, у вищезгаданому інтерв'ю, опублікованому 2 вересня, Путін наголосив на радянсько-монгольських відносинах і російсько-монгольській угоді про всеосяжне стратегічне партнерство 2019 року.

Диктатор також відзначив ініціативи економічного та енергетичного співробітництва для поглиблення відносин між Росією, Монголією та КНР і висловив упевненість у розвитку російсько-монгольсько-китайського економічного коридору та газопроводу "Сила Сибіру 2".

Відомо, що він пройде з Росії через Монголію до КНР після його завершення. Путін також заявив, що очолюваний Росією Євразійський економічний союз (ЄАЕС) і Монголія досягли значного прогресу в розробці проєкту тимчасової угоди про вільну торгівлю.

Путін публікував статті в державних газетах КНДР та В’єтнаму перед своїм візитом до цих країн у червні 2024 року та, ймовірно, намагається налагодити міцніші відносини з країнами, які історично мали дружні зв’язки з Радянським Союзом, щоб сформувати коаліцію, яка буде протистояти Заходу,

– зазначають аналітики.

Так у червні фахівці писали, що Путін прагне створити коаліцію країн, аби представити подібне об'єднання як реальну альтернативу НАТО. Як пояснили фахівці, мова йде про країни, які мають історично теплі зв'язки із Радянським Союзом.