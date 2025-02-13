Окрім цього, Трамп хоче відновити переговори з Сі Цзяньпіном та Владіміром Путіним щодо зменшення ядерних арсеналів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що заявив Трамп про оборонний бюджет

Президент США повідомив, що, коли "все налагодиться", він захоче провести одну з найперших зустрічей з лідерами Росії та Китаю.

Коли ми все залагодимо, то одну з перших зустрічей я хочу провести з представником Китаю Сі та з президентом Росії Путіним. І я хочу сказати: "Скоротімо наш військовий бюджет вдвічі,

– каже Трамп.

Варто зазначити, що минулого року витрати Росії на оборону зросли на 42%. Так, у 2024 році вони становили 13,1 трильйона рублів. Це близько 462 мільярдів доларів, якщо враховувати паритет купівельної спроможності.

Зауважимо, що оборонний бюджет усіх країн Євросоюзу та Великої Британії разом узятих становить лише 457 мільярдів доларів. Однак, експерти прогнозують, що до 2025 року витрати Росії на оборону збільшаться на 13,7% та досягнуть 15,6 трильйона рублів.