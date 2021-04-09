На кордонах України Росія збільшує присутність своїх військ. Причиною такої активності може бути те, що Володимир Путін хоче у такий спосіб владнати свої внутрішньополітичні проблеми, яких назбиралось чимало.

Проблемы Путина

Владимир Путин в последнее время столкнулся с рядом проблем. В частности, россияне возмущены из-за падения экономики и неудачной реакции на COVID-19.

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Также репутация Путина испортилась после заключения оппозиционера Алексея Навального и его расследования "Дворец Путина". Это видео в ютубе посмотрели примерно 115 миллионов раз.

Стоит также вспомнить интервью президента Джо Байдена, в котором тот назвал Путина убийцей.

Эти все вещи, как отметило американское издание, опасны для Путина, так как уже вскоре в России состоятся парламентские выборы. Независимые опросы показали, что лишь 27% людей готовы проголосовать за партию президента. 41% опрошенных – категорически против.

Учитывая такую ситуацию, Путин прибегает к привычной диверсионной тактике – повышение напряжения с Украиной и ее западными союзниками,

– заметили в статье.

В издании также признали, что именно россияне сорвали режим тишины на Донбассе. Из-за этого гибнут украинские солдаты.

Путин сумел привлечь внимание Запада, – The Washington Post

Есть несколько новостей, которые доказывают, что Путин напугал Запад.

Командование США повысило уровень своей боевой готовности до самого высокого уровня.

Владимир Зеленский уже провел телефонные разговоры с Джо Байденом, с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также вопрос о ситуации в Украине с Путиным обсуждали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Более того, после этого Меркель лично по телефону общалась с российским президентом. Она призвала снизить военное присутствие вблизи Украины.

В издании также предположили, что Путин может нанести кровавый удар по украинским силам для того, чтобы требовать от Зеленского политических уступок в обмен на прекращение огня.

The Washington Post призвал правительства Запада готовиться поставлять дополнительные материалы Украине, если та попадет под атаку.



Войско России на границе с Украиной / Инфографика 24 канала